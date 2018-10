Calciomercato Inter: nerazzurri in fila per l’attaccante del PSV Eindhoven, Steven Bergwijn: la concorrenza è altissima

Classe 1997, Steven Bergwijn è uno dei calciatori più quotati del PSV Eindhoven. Esterno d’attacco olandese, il giocatore è già inserito in una potenziale asta di mercato: come riportato da De Telegraaf, oggi sulle tribune del ‘Philips Stadion’ di Eindhoven erano presenti emissari di Manchester United e Liverpool per osservare la sua prestazione contro il Venlo. L’Inter, che da tempo monitora il giocatore, dovrà così vedersela con una folta concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni: oltre ai due club inglesi citati, sull’attaccante classe 1997 è riferito anche l’interesse di Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Siviglia e CSKA Mosca.