Bernardeschi: «Fascia arcobaleno? È una cosa abominevole quando si calpestano i diritti civili»

Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto, ha parlato ai Rai Sport del divieto della FIFA di utilizzare la fascia arcobaleno.

PAROLE – «Il poter scegliere il proprio credo è inviolabile nella vita. Nessuno deve e può violare questi diritti civili. È una cosa abominevole e quando si calpestano i diritti civili in questo modo il mondo deve insorgere. Invece stiamo attenti all’esprimerci in un certo modo. Non è così che si combattono le battaglie, specie sui diritti civili. C’è chi ha combattuto negli anni passati e noi nel 2022 siamo ancora a dire: ‘Sì, ma…’. Non esiste».