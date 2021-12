Rinnovo Bernardeschi, per la Juventus ora è una priorità

La Juventus vuole premiare Bernardeschi con la proposta per il rinnovo con i bianconeri: c’è fiducia a riguardo

Al momento sul tavolo non c’è una vera e propria trattativa per il rinnovo di Bernardeschi. Come riporta Tuttosport, l’idea della Juventus è quella di parlarne nel nuovo anno.

Bernardeschi ha già espresso la sua volontà di restare in bianconero, dunque non ci sarebbero problemi a riguardo. A gennaio il centrocampista va in scadenza e anche per questo che la Juventus dovrebbe andare cauta sulla situazione, ma vorrebbe premiare l’esterno azzurro visto anche l’attaccamento dimostrato alla maglia.

