The Best FIFA Men’s Player, questa sera la premiazione: Vinicius contro Rodri, chi vincerà?

The Best FIFA Men’s Player, questa sera la premiazione: è di nuovo Vinicius contro Rodri, dopo le polemiche sul pallone d’oro, chi vincerà?

Questa sera a Doha sarà annunciato il vincitore del The Best FIFA Men’s Player. Atto secondo del duello a distanza tra Rodri e Vinicius dopo la vittoria dello spagnolo al Pallone d’Oro che ha scatenato la rabbia del Real Madrid, che aveva disertato la premiazione. I due sono i favoriti per la vittoria e questa sera si saprà chi sarà il vincitore. Tra gli italiani solo Ancelotti e Donnarumma, candidati come miglior tecnico e portiere, mentre per la Serie A c’è solo Mike Maignan: niente Inter e niente Atalanta, né nella categoria giocatori con nomi come Lautaro – 7° al pallone d’oro – o Lookman – Pallone d’Oro Africano – né nella categoria allenatori con Inzaghi e Gasperini, vincitore della Europa League.

Categoria miglior calciatore

Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Toni Kroos (Germania, Real Madrid/ritirato)

Vinícius Jr (Brasile, Real Madrid)

Categoria miglior allenatore

Carlo Ancelotti (ITA), Real Madrid

Lionel Scaloni (ARG), Argentina

Luis de la Fuente (SPA), Spagna

Pep Guardiola (SPA), Manchester City

Xabi Alonso (SPA), Bayer Leverkusen

Categoria miglior portiere

Andriy Lunin (Ucraina, Real Madrid)

David Raya (Spagna, Arsenal)

Ederson (Brasile, Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

Mike Maignan (Francia, Milan)

Unai Simón (Spagna, Athletic Club)