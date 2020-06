Betis ko, Rubi: “Peggio di quello che mi aspettavo” – VIDEO

Rubi, tecnico del Betis, ha commentato la sconfitta subita ieri nel derby. Ecco le sue parole sulla sfida contro il Siviglia

«Le mie sensazioni? Sono peggio di quello che mi aspettavo. I nostri giocatori più importanti non sono stati in grado di esprimersi al meglio. Abbiamo messo in campo il piano di gioco che avevamo preparato, ma il rigore ha cambiato tutto. Il calcio perde tantissimo senza tifosi, non ci sono dubbi».