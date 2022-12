Betis Siviglia Atalanta, dove vedere l’amichevole streaming e diretta tv

Si vola in Spagna: ecco dove vedere il match di venerdì sera tra Atalanta e Betis Siviglia senza particolari problemi

Altro test molto importante per l’Atalanta che venerdì sera affronterà il Betis Siviglia in terra spagnola, continuando a sperimentare nuove innovazioni tecnico tattiche. Si prospetta un grande match, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Betis Siviglia Atalanta che si svolgerà alle 17:00, come riportato tramite una comunicazione ufficiale, verrà trasmesso in streaming su DAZN.