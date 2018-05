La Roma è vicina all’accordo con William Bianda, difensore classe 2000 di proprietà del Lens. Le ultimissime notizie

La Roma pensa al futuro. Il club giallorosso, in attesa di conoscere la sua posizione in classifica (ufficiale il ritorno in Champions, bisognerà decidere se ci arriverà da terza o da quarta) pensa al prossimo calciomercato. Secondo Sportitalia, la Roma ha trovato un accordo per acquistare William Bianda, difensore centrale classe 2000 di proprietà del Lens.

I giallorossi, che stanno per chiudere per Marcano del Porto, sono vicini all’intesa anche con il giovane difensore centrale. Il difensore avrebbe un costo di circa 4 milioni di euro. I due club stanno discutendo sui bonus da inserire nell’affare. La Roma ha mosso passi importanti verso il giocatore, centrale mancino con grande forza fisica e velocità. Il giocatore ha collezionato 7 presenze quest’anno in Ligue 2. La Roma pensa al futuro e riparte dalla difesa. La formazione giallorossa riparte da Bianda e Marcano.