Calciomercato Roma, Monchi in pressing su Ivan Marcano: il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con il Porto, trattativa ben avviata

Ottenuta la qualificazione matematica alla prossima edizione di Champions League, la Roma è al lavoro sul mercato in vista della nuova stagione. Il direttore sportivo Monchi sta monitorando diversi profili, in particolare per quanto riguarda l’attacco, ma attenzione anche al reparto arretrato: Eusebio Di Francesco ha richiesto alternative di valore e il diesse è pronto a piazzare il colpo Ivan Marcano.

Secondo quanto riporta Sky Sport, trattativa ben avviata per il centrale difensivo in scadenza di contratto il 30 gugno 2018 con il Porto. Giunto in biancoblu nell’estate del 2014 dal Rubin Kazan per 2,5 milioni di euro, lo spagnolo ha raccolto 37 presenze tra Liga NOS e Champions League, mettendo a segno anche sei reti. Fisicità, esperienza e carisma: la Roma sta provando a chiudere un colpo rilevante a costo zero, con l’entourage del calciatore che sta valutando la proposta giallorossa per poi dare una risposta definitiva nei prossimi giorni.