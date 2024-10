Biglietti Italia-Israele: venduti già 11 mila biglietti

Biglietti Italia-Israele, domani si chiude la vendita dei ticket per la partita di Nations League: venduti già 11 mila biglietti

Si chiude domani la vendita dei biglietti per Italia-Israele, quarta giornata di Nations League. La partita si svolgerà al Bluenergie Stadium di Udine, dopo i problemi avuti nelle settimane precedenti con il patrocinio del comune alla partita.

Al momento sono stati venduti 11.000 biglietti e la compravendita chiude domani a mezzogiorno: prezzi popolari (curve a partire da 14 euro) con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. Si tratta del ritorno in Friuli per gli azzurri dopo 5 anni: l’ultima volta nel 2019 per le qualificazioni agli europei, vinta dagli Azzurri per 2-0 contro la Finlandia