Biglietti Juventus-Atletico Madrid: info e dove acquistarli

Biglietti Juventus-Atletico Madrid: le info per l’acquisto dei tagliandi per il 3° impegno casalingo dei bianconeri nel Gruppo D di Champions League

Grazie alla vittoria in extremis in Russia contro la Lokomotiv Mosca, la Juventus di Maurizio Sarri ha già staccato il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League, ma si gioca il 1° posto nel Gruppo proprio contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, al momento distante 3 punti dai bianconeri e avversaria dei bianconeri allo Stadium nella 5ª giornata del Gruppo D. Biglietti Juventus-Atletico Madrid: la partita si giocherà martedì 26 novembre 2019 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino, e il club bianconero ha già reso note sul suo sito ufficiale le informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi.

Le fasi

Fino a domenica 3 novembre erano previste le fasi di prelazione riservate agli abbonati e ai possessori della tessera Juventus Membership, con questa calendarizzazione:

Prelazione abbonati nei posti Uefa: lunedì 28 ottobre

lunedì 28 ottobre Vendita riservata J1897 Member: 31 ottobre-1 novembre

31 ottobre-1 novembre Vendita riservata J1897+Black&White Member: 2 novembre-3 novembre

Lunedì 4 novembre è partita invece la vendita libera dei tagliandi fino a martedì 26 novembre, giorno della partita, alle ore 20.45.

Biglietti Juventus-Atletico Madrid: dove acquistarli

I canali di vendita dei biglietti per la sfida del Gruppo D di Champions League, Juventus-Atletico Madrid, saranno come avviene di consueto per i tagliandi delle gare della Vecchia Signora 3:

Il sito web Sport.Ticketone.it

Botteghini , sedi societarie aperte al pubblico e punti vendita speciali

, sedi societarie aperte al pubblico e punti vendita speciali Il Call Center TicketOne 892.101

Le ricevitorie Ticketone abilitate

I prezzi dei tagliandi

Il costo dei biglietti interi per la gara fra Juventus e Atletico Madrid varia dai 50€ delle Tribune Nord e Sud, ai 200€ della Tribuna Est Centrale. Come avviene di solito, sono previsti prezzi scontati per Abbonati, i possessori della card Juventus Membership, i membri degli Juventus Official Fan Club (JOFC), i giovani tifosi Under 16 e le famiglie.

SETTORE INTERO ABBONATI MEMBER E JOFC UNDER26 Tribuna Ovest Laterale 1° 165,00 € 155,00 € 157,00 € 132,00 € Tribuna Ovest Laterale 2° 140,00 € 130,00 € 132,00 € – Tribuna Ovest 2° 150,00 € 140,00 € 142,00 € 120,00 € Tribuna Family 160,00 € 150,00 € 152,00 € 128,00* € Tribuna Est Centrale 1° 200,00 € 190,00 € 192,00 € 160,00 € Tribuna Est Centrale 2° 180,00 € 170,00 € 172,00 € 144,00 € Tribuna Est Laterale 1° 160,00 € 150,00 € 152,00 € 128,00 € Tribuna Est Laterale 2° 150,00 € 140,00 € 142,00 € 120,00 € Tribuna Nord/Sud Est 2° 120,00 € 110,00 € 112,00 € – Tribuna Nord 1°-2° 50,00 € 44,00 € 46,00 € – Tribuna Sud 1°-2° 50,00 € 44,00 € 46,00 € – Tribuna Ospiti 50,00 € – – –

*Nella trinuna Family la tariffa promozionale è aperta anche alle Donne.