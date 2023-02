Biglietti Lazio-Atalanta, tutte le informazioni sul settore ospiti

Tramite il sito ufficiale della Lazio sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti contro l’Atalanta

In vista di Lazio-Atalanta, i tifosi nerazzurri hanno grande voglia di invadere l’Olimpico il sabato sera: soprattutto se si tratta di uno scontro diretto per la Champions League. La società biancoceleste ha comunicato tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei biglietti.

Essa partirà esattamente il 3 febbraio alle ore 16:00 tramite il sito di Vivaticket: non si riscontra momentaneamente l’obbligo di Dea Card per il match, e il costo è di € 25.