Biglietti Monza Verona, dove prendere i ticket del match

I biglietti per Monza Verona usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi in casa biancorossa

Tramite il sito ufficiale, il Monza ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per il contro il Verona.

IL COMUNICATO – PREZZI MONZA VERONA

Tribuna Gold Centrale

Intero: € 80,00

(+ € 4,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Tribuna Gold Laterale

Intero: € 60,00

(+ € 3,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Tribuna Est

Intero 1° livello: € 50,00

(+ € 2,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Ridotto Under 16 1° livello: € 25,00*

(+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Intero 2° livello: € 30,00

(+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Ridotto Under 16 2° livello: € 14,00*

(+ € 1,00 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

Tribuna Est 2° livello Intero + Under 14 omaggio:

€ 30,00 (+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online e nei punti vendita / prevendita applicata alle casse)

In base al DL. 8/2/2007 NR. 8, convertito con modificazione, nella legge 4 APRILE 2007 N. 41, l’iniziativa consente l’acquisto di un biglietto intero con l’emissione contestuale di un omaggio under 14 nello stesso settore fino a esaurimento dei posti disponibili. I biglietti emessi per tale iniziativa non saranno cedibili. Clicca qui per maggiori informazioni.

*NB: si ricorda che i biglietti acquistati a tariffa ridotta non sono cedibili.

Curva Sud Davide Pieri – ESAURITO

Settore Ospiti

Intero: € 20,00

(+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online; +€ 2,40 commissioni di servizio applicate nei punti vendita).

Tutte le informazioni sulla vendita del settore ospiti verranno rese note prossimamente.

NB: si ricorda che dalla stagione 22/23 il settore Curva Nord è interamente riservato ai tifosi della squadra ospi