Biglietti Napoli Juve: il Maradona verso il sold out!

Biglietti Napoli Juve: lo Stadio Maradona si prepara a registrare il tutto esaurito: rimangono pochi posti per il big match di domenica sera

Napoli è pronta alla sfida di domenica sera contro la Juve ed è caccia agli ultimi biglietti disponibili. Per la partita di domenica sera si attende il tutto esaurito allo Stadio Maradona vista l’importanza della sfida, ma anche la dose di entusiasmo immessa nell’ambiente dopo l’arrivo di Calzona e la roboante vittoria per 6-1 con il Sassuolo, con Osimhen e Kvara grandi protagonisti.

Come riportato da Ticketone, rimangono solo qualche centinaio di biglietti disponibili in Tribuna Posillipo: i prezzi partono dai 130 € (ridotto 110 per gli Under30) per chi ha diritto di prelazione, mentre per la vendita libera sono 140 €, mentre rimane uguale il prezzo per gli Under30.