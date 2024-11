Esame Juve per Bijol: i bianconeri pensano anche a lui per sostituire Bremer

Domani Jaka Bijol osservato speciale in Udinese-Juve: il difensore piace alla dirigenza della Vecchia Signora per sostituire Bremer

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve avrà domani l’occasione di osservare da vicino Jaka Bijol, uno dei nomi tenuti in considerazione per rinforzare la difesa già a gennaio.

Il centrale dell’Udinese chiamato a rispondere presente all’esame Vlahovic, o a chi giocherà in alternativa al serbo lì davanti. Resta un profilo nella lista dei possibili sostituti di Bremer, anche se servirebbe un esborso non indifferente per averlo subito.