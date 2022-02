ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Biraghi: «Fiorentina, quest’anno aria diversa. Commisso sta costruendo…». Le parole del capitano viola

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola.

STAGIONE – «Già da Moena si respirava un’aria diversa rispetto agli ultimi anni, c’era un clima nuovo. Di solito, quando si chiude un’annata come quella dell’anno scorso, ripartire non è facile. Invece fin da subito si è capito che qualcosa era cambiato. Adesso la squadra, il mister, la società e il tifo sono finalmente un tutt’uno e questo è importante perché l’unità di intenti porta sempre a buoni risultati».

VIOLA PARK – «Siamo venuti qua ad agosto, i lavori nel tempo sono andati molto avanti. E’ molto bello veder crescere dall’inizio una struttura di questo genere, che il presidente ci sta regalando. Lo aspettiamo in Italia molto presto. Quello che Commisso sta costruendo è importante non solo per la Prima Squadra, ma anche per tutta la Fiorentina in generale».