Biraghi: «Obiettivo Europa League. Ora altri 6 punti»

Biraghi dopo la vittoria con il Genoa ha parlato ad Inter TV apertamente di obiettivo Europa League, oltre al campionato con altri 6 punti.

DUE OBIETTIVI- «Sto bene, sta bene la squadra. Non è un momento facile per nessuno anche le big lasciamo punti. È importante aver vinto oggi, siamo tornati secondi, vogliamo arrivare più in alto che possiamo. Cerco sempre di fare il meglio che posso. Dobbiamo chiudere questo campionato e chiuderlo con 6 punti, poi inizia l’Europa League. Ci crediamo, stiamo bene. È importante che tutta la rosa stia bene, e che tutti si siano fatti trovare pronti. Abbiamo due test importanti, il Napoli lo abbiamo già incontrato più volte e abbiamo fatto ottime partite anche se in alcuni casi è mancato il risultato. Vogliamo vincerle entrambe perché siamo l’Inter. Vogliamo e dobbiamo fare 6 punti, poi penseremo all’Europa League».