Boateng torna in Italia: ufficiale l’arrivo al Sassuolo

Kevin-Prince Boateng torna in Italia per vestire la maglia del Sassuolo: acquistato a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte

Torna in Italia Kevin-Prince Boateng, che con la maglia del Milan ha contribuito alla vittoria dello scudetto e della Supercoppa italiana nel 2011. Il nuovo calciatore del Sassuolo arriva dall‘Eintracht Francoforte a titolo definitivo, questo il comunicato della società neroverde: «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: BOATENG Kevin-Prince (’87, centrocampista): acquisito a titolo definitivo dal Eintracht Frankfurt Il calciatore sarà presentato alla stampa domani Venerdì 6 Luglio alle ore 15 presso la Seminar Room della sede Mapei in Via Valle d’Aosta, 46 a Sassuolo».

Boateng aveva lasciato il Milan nell’estate del 2013 dopo aver collezionato 114 presenze, 18 goal e 16 assist. Il ‘Boa’ ha preferito poi vestire la maglia dello Schalke 04 in Germania. Un’avventura poco brillante, che lo ha costretto poi al rilancio in Liga spagnola con la maglia del Las Palmas. Soltanto un anno fa il ritorno poi in Bundesliga a Francoforte: ora il rientro in Serie A per un’affascinante scommessa neroverde.