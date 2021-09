Il Boca Juniors vince la sua prima Copa Libertadores – 14 settembre 1977 – VIDEO

Il 14 settembre 1977 è una data che i tifosi del Boca Juniors non dimenticheranno mai. Quel giorno di metà settembre, infatti, il club argentino conquistò la sua prima Copa Libertadores.

La vittoria arrivò ai calci di rigore per 5-4 contro il Cruzeiro. Si giocava al meglio delle tre partite. Alla Bombonera si impose il Boca 1-0 mentre cinque giorni più tardi a Belo Horizonte vinse con lo stesso risultato il Cruzeiro. La finalissima fu disputata il 14 settembre in campo neutro, al Centenario di Montevideo. Dopo che la parità perdurò per tutti e 90 i minuti, si andò ai rigori dove si imposero gli argentini con il portiere Gatti che parò il quinto rigore a Vanderley.