Boca-River highlights e gol – Copa Libertadores – VIDEO

Boca-River highlights e gol: le azioni salienti della finale d’andata della Copa Libertadores

Boca-River è la finale d’andata della Copa Libertadores 2018, il torneo più prestigioso del Sud America. A decidere chi lo vincerà sarà la partita delle partite, ovvero il ‘Superclasico’. Le due squadre sono arrivate in finale dopo aver superato rispettivamente Palmeiras e Gremio (campione in carica) in semifinale. La gara d’andata si gioca all Estadio Alberto José Armando di Buenos Aires, meglio conosciuta come ‘Bombonera‘ (ore 17 locali). Ritorno in programma sabato 24 novembre in casa del River all’Estadio Alberto José Armando. Ecco i gol e gli highlights di Boca-River: