Bologna Borussia Dortmund, Guidolin: «Gara durissima, serve sfrontatezza. Ma Italiano merita comunque grandi complimenti per tutti questi motivi…» - Calcio News 24

Bologna Borussia Dortmund, l’ex allenatore rossoblu Francesco Guidolin ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul match



Bologna-Borussia Dortimund rappresenta l’ultima spiaggia per i rossoblu. Ma oltre ai 3 punti, c’è in palio l’idea di fare la storia, perché tale sarebbe conquistare una vittoria contro i tedeschi vice-campioni d’Europa. Su La Gazzetta dello Sport ne ha parlato Francesco Guidolin, che con gli emiliani ha vissuto momenti importanti da allenatore.

BOLOGNA-DORTMUND – «Il non poter più sbagliare è evidente, il dover incontrare una squadra forte e abituata alle competizioni europee un bel pericolo, ma io mi soffermerei sull’applauso da dare a questa squadra: il club è da complimenti per aver costruito una squadra che già da due anni sta facendo grandi cose. Quanto alla gara di stasera è inutile illudere la gente: è durissima ma serve sfrontatezza e calcio».

VINCENZO ITALIANO – «Mi piace la squadra e come interpreta il calcio e le partite. E’ un team decisamente ben allenato. É aggressivo e tenace, ha entusiasmo e guarda sempre in avanti, al verticale, fa pochi fronzoli e soprattutto ha buoni giocatori. Basta vedere la tenuta che ha in campionato: se non hai giocatori qualitativi sotto tanti punti di vista, dopo una annata come quella vissuta nella passata stagione, beh, fai fatica a ripeterti. E invece…».