Bologna-Chievo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Bologna-Chievo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna, i rossoblù di Sinisa Mihajlovic affrontano i gialloblù guidati da Domenico Di Carlo. Bologna terzultimo in classifica con 27 punti e reduce dalla sconfitta di Bergamo; Chievo (11) ultimo e proveniente dalla sconfitta sul campo del Sassuolo. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 2-2 al ‘Bentegodi’. Adesso è di nuovo Bologna contro Chievo: felsinei per alimentare l’obiettivo salvezza, clivensi ormai in Serie B. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

BOLOGNA – CHIEVO 1-0: Erik Pulgar porta avanti il Bologna realizzando un calcio di rigore

BOLOGNA – CHIEVO 2-0: Erik Pulgar insacca un altro calcio di rigore e porta il Bologna sul 2-0

BOLOGNA – CHIEVO 3-0: Mitchell Dijks chiude la partita con il gol del 3-0 per il Bologna su assist di Sansone