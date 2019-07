Bologna, inserimento per Dimarco: è sfida al Torino

Bologna e Torino pronte al duello per Federico Dimarco, esterno mancino di proprietà dell’Inter. Le ultimissime

Federico Dimarco è tornato all’Inter dopo un anno in prestito al Parma. Il laterale mancino classe ’97 però è destinato a fare le valigie. Il calciatore dovrebbe andare via e dovrebbe proseguire il suo percorso di crescita in Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sul talento interista ci sono due club: Torino e Bologna. I rossoblù pensano a lui come vice-Dijks. Primi contatti in corso.