Marotta: «Ecco il piano dell’Inter tra campionato e Champions»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni tra Champions League e campionato

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Beppe Marotta ha parlato così prima di Bologna Inter, analizzando il percorso tra Champions e campionato.

TRA BOLOGNA E ATLETICO MADRID -«Tanti auguri a tutto il mondo interista per il 116° compleanno, l’anniversario dalla fondazione di questo glorioso club. Una partita complementare l’una con l’altra. Dobbiamo consolidare il nostro primato in classifica e dobbiamo cercare di passare il turno. In entrambe con prestazioni di livello».

SU FABBIAN – «E’ una recompra dell’Inter. Siamo orgogliosi di poter fare le cose in provincia. Sta a lui dimostrare di poter essere da Inter, ma sicuramente oggi ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Con calma, la recompra non la dobbiamo esercitare al termine di questa stagione. Vedremo cosa sarà meglio per lui e per noi».

CHIUSURA DEL CERCHIO – «Ci sono ancora tante partite e tanti potenziali punti per le nostre avversarie. Noi dobbiamo continuare a fare prestazioni da Inter».