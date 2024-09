Bologna, Italiano: «Vittoria MERITATA, Castro ha QUALITA’. Ora chiedo QUESTO»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della sfida contro il Monza. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post partita di Monza-Bologna.

PRIMA VITTORIA – «Tre punti che volevamo e che aspettavamo perchè ci dà energia, forza e consapevolezza, ci siamo andati vicini tante volte e oggi ci siamo riusciti grazie ad una giocata di grande qualità del nostro attaccante. E’ stata una vittoria meritata con tante occasioni create, a parte i primi minuti abbiamo tirato fuori fatto una prestazione attenta, siamo stati molto diversi da Como, non potevamo ripetere gli stessi errori di sabato scorso altrimenti il Monza ci avrebbe punito, sono felice per i ragazzi, dobbiamo credere nel fatto che siamo una squadra che sa creare e ottimizzare quello che sviluppa».

TURNOVER – «Dobbiamo abituarci alle rotazioni, chi parte fuori deve sapere che può entrare in ogni momento, le rotazioni si faranno per il bene del Bologna, importante è che chi entra lo faccia con lo spirito giusto perchè ci sarà spazio per tutti, è inevitabile. I risultati portano grande entusiasmo, mi auguro che questa vittoria possa essere un’iniezione di fiducia importante per questi ragazzi, spero che da martedì si possa arrivare al campo con una faccia diversa».

SVOLTA – «Dobbiamo cercare di essere continui individualmente e come collettivo, serve equilibrio, ora l’attenzione deve essere massima. Siamo felici per i tre punti di oggi, penso che in casa avremmo meritato qualcosa in più, lo abbiamo raccolto oggi. Dobbiamo stare calmi e avere pazienza e fiducia, abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani. L’entusiasmo dei tifosi, oggi erano in 1.500, ci deve servire da spinta».

SINGOLI – «Ndoye? Non siamo riusciti a farne a meno, in questo momento ha strappo, velocità e imprevedibilità che ci servono, ha fatto una grande partita, quando inizierà a segnare diventerà un giocatore importantissimo. Anche Aebischer e Freuler molto bene, per la nostra economia di gioco sono fondamentali. Casale? Ha avuto un problemino legato ad una vecchia cicatrice, ci aveva avvisato poco prima dell’intervallo e abbiamo preferito non rischiare, penso che siamo intervenuti in tempo a non peggiorare la situazione».