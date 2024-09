Bologna, Italiano avvisa i giocatori: altro che ANFIELD, testa al MONZA!

Bologna, Vincenzo Italiano avvisa la squadra: testa e piedi al campo! Contro il Monza serve la prima vittoria, basta distrazioni europee

Il Bologna scende in campo oggi contro il Monza e Italiano cerca ancora la sua prima vittoria in campionato. In questi giorni, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha spronato la squadra a concentrarsi sulle fatiche di campionato, invece che sull’Europa: meno testa tra le nuvole pensando ad Anfiled, e più piedi per terra in allenamento, per battere il Monza.

La piazza intanto aspetta: in caso di vittoria oggi contro i brianzoli i punti dopo 5 partite sarebbero 6, gli stessi della scorsa stagione: e parlando di sogni, questa coincidenza ridarebbe sicuramente entusiasmo all’ambiente