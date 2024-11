Bologna Lecce, Italiano: «Una liberazione questa vittoria! Tre punti importanti per noi» - Calcio News 24

Le dichiarazioni dell’allenatore Vincenzo Italiano dopo quella che è stata la PARTITA di SERIE A Bologna Lecce. Ecco le parole

LE PAROLE – «Nella mia esultanza a fine partita c’era un sentimento quasi di liberazione, per un successo in casa che da tanto non arrivava. Volevamo un’altra prestazione senza subire gol, ci siamo riusciti e ci prendiamo questi tre punti importanti: per questo alla fine mi sono sfogato, sono felice, dedico al nostro bellissimo pubblico la vittoria».