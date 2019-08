Bologna, Mihajlovic andrà in panchina anche contro la Spal: oggi potrebbe essere dimesso, poi il secondo ciclo di cure

Mihajlovic è uomo di parola. L’aveva promesso e ha mantenuto la parola data: domenica, all’esordio stagionale del suo Bologna contro il Verona, si è presentato sulla panchina del Bentegodi sorprendendo tutti. Un episodio che non rimarrà isolato.

Venerdì sera, infatti, il tecnico serbo è pronto a tornare nuovamente in panchina per l’anticipo del Dall’Ara contro la Spal. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale nella giornata di oggi – se gli esami daranno buone risposte – Mihajlovic verrà dimesso dall’ospedale in attesa del via al secondo ciclo di cure.