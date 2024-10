Bologna Milan, ancora nulla è deciso: rinvio in forse

Sta tenendo banco la questione circa Bologna Milan dove c’è stato fortemente il rischio di rinvio

Facciamo subito chiarezza: Bologna Milan non è ancora stata rinviata ufficialmente. La decisione del Sindaco non ha ancora parlato con il Prefetto e il primo cittadino non detiene i poteri per decidere di rinviarla.

Dunque domattina è previsto un colloquio fondamentale tra lo stesso Sindaco e il Prefetto. Ad oggi ci sono tre possibili scenari ovvero la sconfitta per il Bologna per 3-0, qualora non fosse disponibile il Dall’Ara, lo svolgimento della partita su un campo neutro a disposizione della Lega Serie A oppure semplicemente giocarla al Dall’Ara a porte chiuse.