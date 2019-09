Bologna: Orsolini è fondamentale nella rifinitura

Orsolini è una delle principali risorse offensive del Bologna di Mihajlovic. I numeri confermano la sua centralità tattica

Il Bologna ha iniziato la stagione confermando di avere un potenziale offensivo di grandissimo livello. Contro la Spal sono arrivate tantissime occasioni, soprattutto dai piedi di Sansone e Orsolini.

Per il momento, l’ex Atalanta è il giocatore del campionato con più assist attesi ogni 90′: ben 0.89. Non solo dribbling e tiri, Orsolini consente al Bologna di creare molte occasioni da rete mandando in porta i compagni. Un suo cross ha provocato il gol di Sansone contro la Spal.