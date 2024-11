Bologna, Lucumi fa la storia, Dallinga no: le pagelle di un marcatore atteso 60 anni e di uno con un problema di fuorigioco

Bologna, le pagelle di Lucumi e Dallinga: il difensore segna un gol storico, ma non basta, l’olandese prima segna in offside e poi si mangia il pari

Non basta al Bologna il gol di Lucumi, il primo gol nella massima competizione europea a distanza di 60 anni dall’ultima volta: il Lille batte i rossoblù che ancora mancano l’appuntamento con la vittoria europea. A dire il vero la partita sembrava essersi subito messa bene per la squadra di Italiana, che al 5′ segna con Dallinga, ma ancora una volta il suo gol viene annullato per offside. Si può rifare nella ripresa, con un colpo di testa dove l’errore è da matita rossa. Di seguito le loro pagelle.

LUCUMI

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «David è la sua missione e fino a un certo punto tiene consegne e attenzione solida. Poi, sbuca come un diavolo: primo gol storico in Champions».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Più del suo solito ci mette anche il gol, il primo in Champions League del Bologna. Oltre a difendere mostra anche l’istinto dell’attaccante».

TUTTOSPORT 6.5 – «Raddrizza una serata difficile in copertura con l’inserimento da rapace sul cross di Lykogiannis. Sessant’anni dopo le reti di Pascutti e Nielsen contro l’Anderlecht, è il primo marcatore per il Bologna nella Coppa più importante».

LA REPUBBLICA 7 – «vedi sopra (pagella di Beukema, ndr). E in più il gol storico da attaccante».

DALLINGA

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Segna ancora e ancora glielo annullano. Terza volta. Regge a tratti Diakité, poi ha la palla dell’1-1: gol mangiatissimo e imperdonabile errore di testa».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Peccato fosse ancora in fuorigioco, proprio come a Liverpool: Thijs aveva sbloccato la partita con un diagonale millimetrico, ma il check del Var ha spento l’esultanza sua e dei suoi compagni. Per il resto corre, lotta aiuta i compagni e cerca spazi, ma non riesce a rendersi più davvero pericoloso e anzi spreca un cross di Freuler solo da spingere in rete».

TUTTOSPORT 4.5 – «Contro una delle sue “vittime” preferite in Ligue 1, si sblocca dopo 5′ ma l’esultanza si spegne a causa del fuorigioco. Torna nell’oblio fi no al gol che si mangia al 58′ con un facile colpo di testa tra le braccia di Chevalier. Nel tunnel».

LA REPUBBLICA 5 – «se aboliscono la regola del fuorigioco non ce n’è più per nessuno. Ma per ora il ketchup resta chiuso. Butta via il pareggio di testa al 13’ st. Mah».