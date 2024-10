Bologna, quando ci si mette la sfortuna... Come PSG e City in una speciale classifica

Un Bologna sfortunato in Champions League è uscito sconfitto a testa alta da Anfield Road: alcuni numeri della partita che danno però fiducia

A Liverpool il Bologna si è dovuto arrendere ad una squadra molto più forte, ma non solo: ai rossoblù di Italiano, usciti a testa alta da Anfield Road, è mancata anche un po’ di fortuna in occasione dei due legni colpiti da Ndoye nel primo tempo.

Non una novità in questo avvio di Champions: solo il Manchester City e il PSG hanno preso più pali e traverse dei felsinei nelle prime due giornate, 3 a testa. C’è un dato che però deve dare fiducia ad Italiano: l’ultima squadra italiana ad aver calciato in porta così tanto a Liverpool nei primi 45′ era stata la Fiorentina nel 2009: basterà per dare entusiasmo alla squadra in vista della prossima trasferta con l’Aston Villa? A Birmingham si cercherà di sfatare il tabù inglese: i rossoblù hanno infatti perso 3 delle quattro trasferte oltremanica nella loro storia europea.