Bologna, Pobega vicino al rientro, e Ferguson... ecco quando tornerà a disposizione

Bologna, il punto sugli infortunati in casa rossoblù: Pobega torna a disposizione per la prossima partita, e per Ferguson…

Il Bologna ricomincia oggi la preparazione, con i giocatori non convocati dalle nazionali, per la prossima sfida di Serie A contro il Genoa. Tra i giocatori che saranno a disposizione di Vincenzo Italiano, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche Pobega.

Il calciatore dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo dovrebbe tornare se non oggi almeno nei prossimi giorni. Intanto chi vede la luce in fondo al tunnel è Lewis Ferguson: lo scozzese dovrebbe tornare a disposizione del tecnico per fine mese, ma per ritornare in campo è più probabile che la data sia attorno alla metà di novembre.