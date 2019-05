Bologna, la ricetta di Mihajlovic: così ha fatto esplodere Orsolini

Bologna, una delle principali chiavi di volta della crescita con Mihajlovic è stata l’esplosione di un super Orsolini

Se il Bologna viaggia a vele spiegate verso una salvezza che – soltanto qualche settimana fa – pareva discorso assai complicato, il principale merito è da attribuire per certo a Mihajlovic. Da quando si è seduto sulla panchina dei felsinei, infatti, il tecnico serbo ha inanellato una sontuosa serie di risultati positivi che ha rianimato i rossoblù.

Tra le sue intuizioni, in particolare, spicca quella che ha portato all’esplosione primaverile di un talento come Orsolini. Utilizzato poco e sovente fuori posizione da Inzaghi, l’attaccante di proprietà della Juventus da esterno d’attacco ha offerto il meglio di sé. Anche sotto porta, dato che – con 7 centri – è il miglior marcatore della squadra in campionato.