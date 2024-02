VOTI&STATS – Bologna Sassuolo: Thiago Motta salvato dai cambi, Ferguson è una certezza

Bologna-Sassuolo, le statistiche e i voti di Thiago Motta, Ferguson e Saelemaekers dopo il derby vinto in rimonta

Il Bologna batte il Sassuolo 4-2 nel derby emiliano, non senza difficoltà dato che si è trovato per ben due volte in svantaggio. La rimonta si è concretizzata solo nella fase finale della gara, ma l’importanza dei 3 punti è tale da non dover essere troppo sofisti sul come la si è ottenuta. Colpisce, però, come in una gara ricca di gol come quella di ieri sera, il baricentro di entrambe le squadre sia stato basso: 50,2 metri per i rossoblu, 48,7 per i neroverdi. E questo a fronte di un possesso palla della squadra di casa su livelli esagerati, attestato sul 70,5%: trattasi evidentemente di lunghe fasi di circolazione da dietro, anche se va detto che le 19 conclusioni di Zirkzee e compagni sono una buona produzione offensiva. Messi insieme tutti questi elementi, portano a considerazioni non entusiaste su Thiago Motta, se si considerano i giudizi del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport.

THIAGO MOTTA – voto 6. I due quotidiani sono d’accordo nell’accordare la sufficienza e nulla più. Per il giornale milanese la motivazione è la seguente: «Squalificato, in panchina Hugeux. Sbagliato il primo tempo poi rattoppato nel secondo con l’ingresso delle ali». Per la testata romana l’analisi è questa: «Approccio sbagliato. Scelte forti (Orsolini e Saelemaekers in panchina). È una serata difficile, si capisce subito. Nel secondo tempo si gioca da una parte sola. E la raddrizza, poi la vince».

Ognuno ha un suo migliore in campo.

SAELAMAEKERS – voto 7. É La Gazzetta dello Sport a eleggerlo: «Dentro ad ogni offensiva di un Bologna che nella ripresa diventa (con lui e Orso) macchina infernale. Cambia la gara: con gol in più». Anche al Corriere piace, in quanto «Apre il campo con le sue giocate, si inserisce e cerca gloria. Realizza anche il gol della sicurezza, il quarto».

FERGUSON – voto 7. Piace di più al Corriere dello Sport (per la Rosea merita mezzo voto in meno): «Aggressivo e volenteroso, anche se nel primo tempo è ingabbiato bene. Sa trovare lo spunto perfetto che vale game, set, match. Fantastico»