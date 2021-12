Bologna, il successo nel derby per un 2022 da parte sinistra della classifica

Il Bologna ha vinto il derby con il Sassuolo e ora vuole continuare a sognare un’annata importante. Serviranno anche dei rinforzi

Una vittoria per rilanciarsi. Il Bologna ha vinto il derby contro il Sassuolo: l’Emilia è rossoblù potrebbero cantare i tifosi. Il Sassuolo è stato un punto di riferimento importante negli ultimi anni, è finito sempre davanti ai rossoblù, come ha ricordato anche Sinisa Mihajlovic, ma ora, nelle ambizioni bolognesi, è arrivato il momento di mettere la freccia. Con la vittoria al Mapei Stadium il Bologna è salito a quota 27 punti in classifica, stabilendo il record di punti fatti in un girone d’andata dal 2002/2003, anno in cui furono 28. Un successo meritato e importante quello degli uomini di Sinisa Mihajlovic che hanno trovato il riscatto dopo 3 sconfitte consecutive. Tre sconfitte che avrebbero potuto minare le certezze del Bologna, ma così non è stato. Miha ha cambiato due-tre elementi, è sceso in campo con il 3-5-2, si è messo dietro ad aspettare il Sassuolo e lo ha colpito sfruttando un lancio lungo, una situazione leggibile ma letta male dalla difesa del club neroverde, con Orsolini che in campo aperto ha fatto male alla retroguardia di Dionisi.

Un 2022 per sognare in grande

Una vittoria poi suggellata dalla splendida rete di Hickey e dal tris del Ropero Santander che ha sfruttato una topica della difesa del Sassuolo. Un successo importante, quasi rigenerante per il Bologna, per scrollarsi di dosso le paure e per programmare un 2022 importante. Il Bologna vuole restare nella zona sinistra della classifica, vuole tornare a tingere l’Emilia di rosso e blu. Mihajlovic, con il cambio modulo e il ritorno alla difesa a 3, ha dimostrato di essere intelligente, di saper leggere i momenti e di saper dare una scossa alla squadra. Ora servirà qualche rinforzo dal calciomercato per puntellare la squadra e per continuare a sognare.