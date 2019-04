I bomber Juventus in Champions: da Tevez a Iaquinta. Cristiano Ronaldo scala alla velocità della luce. Del Piero inarrivabile

Cristiano Ronaldo ha vestito la maglia bianconera in Champions solamente in 8 partite: poco basta al cinque volte pallone d’oro per essere nella storia del club. L’ex attaccante del Real Madrid è al 15° posto di questa speciale classifica riportata da Tuttosport con 5 centri. E nessuna intenzione di fermarsi. Pronta la freccia per sorpassare Quagliarella (6) e Zalayeta (6). Del Piero è inarrivabile con 42 gol. Sul podio anche Inzaghi (17) e Trezeguet (25)

Ecco i 15 migliori bomber Juventus in Champions League:

15) Cristiano Ronaldo, 5 gol

14) Zalayeta, 6 gol

13) Quagliarella, 6 gol

12) Morata, 7 gol

11) Tevez, 7 gol

10) Di Vaio, 7 gol

9) Vidal, 9 gol

8) Amoroso, 9 gol

7) Mandzukic, 10 gol

6) Higuain, 10 gol

5) Nedved, 11 gol

4) Dybala, 11 gol

3) Inzaghi, 17 gol

2) Trezeguet, 25 gol

1) Del Piero, 42 gol