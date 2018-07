Al momento le trattative per il rinnovo di Bonaventura con il Milan sono ferme. Gattuso avrebbe chiesto alla società di trattenerlo

Giacomo Bonaventura è uno dei giocatori più apprezzati dall’allenatore Gennaro Gattuso per la sua duttilità tattica. Il tecnico spera di poterlo avere al suo servizio anche nella prossima stagione ma al momento le trattative per il rinnovo sono ferme. L’ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2020 e sebbene i rapporti tra il ds Massimiliano Mirabelli e il procuratore Mino Raiola siano decisamente meno tesi rispetto al passato il prolungamento non è ancora arrivato. Il motivo è molto semplice: il fondo Elliott non intende decidere nulla in merito al mercato prima dell’assemblea per la nomina del nuovo CdA il 21 luglio. Non è un caso che anche il passaggio di Manuel Locatelli al Sassuolo sia stato bloccato.

Dal canto suo Bonaventura attende rassicurazioni in merito al futuro dei rossoneri e starebbe valutando alcune offerte. Per il centrocampista nelle scorse settimane si sarebbe fatto avanti il Borussia Dortmund. In passato si è anche parlato di un possibile scambio con Mario Mandzukic.