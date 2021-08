Bonazzoli Salernitana, è ufficiale: il comunicato del club

La Salernitana mette a segno un colpo per l’attacco: ufficiale l’arrivo di Federico Bonazzoli dalla Sampdoria. Il comunicato

La Sampdoria ufficializza un nuovo acquisto: arriva in attacco Federico Bonazzoli. Accordo per la Sampdoria per un prestito e nuovo attaccante per Castori dopo che lo stesso tecnico aveva richiesto, nelle varie conferenze stampa post amichevoli, almeno tre punte. Il comunicato.