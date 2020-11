Bonera su Ibra: «Problema muscolare, non ci voleva» – VIDEO

In conferenza stampa Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Pioli, ha parlato dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic

Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Pioli, ha parlato dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa: «Ha avuto un problema muscolare, vediamo domani con i medici. Non ci voleva».

Stando a quanto riferisce Sky Sport, in casa Milan si penserebbe ad uno stiramento. La sua speranza è quella di non avere un infortunio grave perché si teme uno stiramento. Un’idea più chiara si avrà dopo gli esami a cui sarà sottoposto nelle prossime ore Il Milan sarà impegnato nella sfida di Europa League giovedì sera alle ore 18.55 sul campo del Lille, prima di affrontare in campionato la Fiorentina nel prossimo turno.