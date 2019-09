Bonucci: «Razzismo? Tema delicato ma non bisogna generalizzare. Su Emre Can…»

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Armenia. Le parole del difensore azzurro

Leonardo Bonucci si è presentato in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini alla vigilia della sfida della Nazionale contro l’Armenia, valida per le qualificazioni a Euro2020. Le parole del difensore azzurro.

RAZZISMO – «Razzismo? È una situazione delicata. Ci sono i mezzi per prendere i colpevoli e non farli più entrare negli stadi. Non dobbiamo generalizzare visto che non succede solo in Italia ma accade anche negli altri stadi».

EMRE CAN – «Io sono felice in Nazionale, ci aspettano due partite importanti. Non so bene cosa sia successo su Emre Can, credo che la comunicazione sia fondamentale in questi casi. Ora voglio concentrarmi solo sulla maglia azzurra perchè è fondamentale vincere queste due partite».