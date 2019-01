Bonucci sfida il Milan: «Vogliamo vincere, come sempre»

Leonardo Bonucci dice la sua prima di Juve-Milan, gara di Supercoppa in programma domani a Gedda. Le sue parole

Tante dichiarazioni in arrivo da Jedda, sede della gara di Supercoppa tra Juventus e Milan. Leonardo Bonucci, difensore bianconero e grande ex della sfida, ha parlato a J Tv raccontando le sue sensazioni in vista della gara: «Abbiamo tanta voglia di vincere e di portare a casa questo primo trofeo della stagione perché, come sempre, la Juve gioca per vincere e lo farà anche domani. Da parte nostra siamo venuti qua con grande entusiasmo e con grande voglia di portare a casa un altro trofeo».

Prosegue Bonucci lanciando la sfida ai suoi ex compagni di squadra: «Servirà una Juve aggressiva e attenta per vincere contro il Milan perché la formazione di mister Gattuso ha dimostrato di mettere in campo un bel gioco che può mettere in difficoltà. Dovremo chiudere gli spazi e dovremo essere bravi a non concedere loro il palleggio. Inoltre dovremo approfittare dei due o tre errori che si verificheranno nella partita perché da parte nostra c’è l’intenzione di fare una grande gara per vincere questo trofeo».