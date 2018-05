Bonucci lancia la sfida ai tifosi: si presenta da solo a centrocampo. Fischi juventini

Il difensore si è caricato e ha lanciato la sfida ai suoi ex tifosi. Il gesto di Bonucci ha infiammato il pre partita di Juve-Milan

Leo Bonucci è già carico! A un’ora dalla sfida contro la Juventus, il difensore e capitano del Milan ha lanciato la sfida ai suoi ex tifosi che stanno assiepando le tribune dello stadio Olimpico in Roma. Alle 21 il fischio d’inizio della finale di Coppa Italia, poco prima i fischi dei tifosi bianconeri a Leo. Il numero 19 è stato l’unico a presentarsi al centro del campo durante il walk around della formazione rossonera.

Leo ha voluto lanciare la sua sfida ai tifosi juventini, ai suoi ex tifosi, e il popolo bianconero ha raccolto il guanto di sfida subissando di fischi il suo ex idolo. Cori e fischi dai tifosi juventini a Leonardo Bonucci. Una sorta di sfida lanciata ai tifosi bianconeri che servirà a caricare l’ex difensore che ieri non ha svelato se esulterà o meno in caso di gol. Il pre partita forse potrebbe dare un’indicazione…

