Le parole di Leonardo Bonucci, ex difensore della Nazionale e della Juve, sul suo futuro, magari con gli Azzurri

Leonardo Bonucci, in una intervista a Le Cronache di Spogliatoio, ha parlato di vari argomenti, in particolare il suo futuro, forse con la Nazionale o forse da allenatore. Di seguito le sue parole.

FUTURO IN NAZIONALE – «Ho parlato con Gigi Buffon a Lipsia, le voci su di me con un ruolo in Nazionale sono puramente inventate. Ora voglio solo prendermi del riposo».

FLOP AZZURRO – «Io guardavo le facce durante l’inno con la Spagna agli Europei e vedevo un’energia pazzesca. Sono piccoli dettagli. Ma questa energia in questa Nazionale non l’ho vista».

FUTUTRO DA ALLENATORE – «Mi ispiro a Conte e Mancini. Conte scova nel tuo io più interiore la fame e la cattiveria. Mancini ha fatto qualcosa agli Europei che nessun altro poteva fare. Mancini fece una gran cosa. Dalla Nations League fece convocazioni certe e diede sicurezza a tutta la squadra. Mi auguro che Spalletti dia questa sicurezza da adesso in poi».

MOTTA – «Mi sembra una grande scelta per la Juve. Lì non hai tempo. Mi auguro che questo modo di giocare, cosi diverso da quello che conosciamo in questi anni, si installi velocemente. Lo dico per noi juventini»