Bonucci:«Pogba? Grande giocatore, ma vinciamo noi»

Battere lo United per inseguire la Champions: il diktat del centrale bianconero

Bonucci ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida all’Allianz Arena tra Juventus e Manchester United, sottolineando l’importanza della competizione europea e parlando anche dei rivali Mourinho e Pogba, avversari da battere per conquistare la Champions League.

Testa alla Champions, la sfida col Milan viene dopo. Bonucci ricorda così l’importanza della sfida:«Vogliamo chiudere subito il discorso qualificazione, che è un obiettivo stagionale. Per cui adesso io penso solo alla Champions, non al Milan. Ovvio che sfidarli domenica sarà emozionante, ma prima di tutto viene il Manchester». Manchester è uno dei tanti ostacoli prima del raggiungimento della finale, che Bonucci e la Juventus vogliono vincere. «Ormai non possiamo più nasconderci».

Il centrale bianconero ha risposto anche alle lodi del tecnico portoghese, che ha celebrato la fase difensiva della Juventus e in particolare la coppia centrale:«Mourinho ha fatto i complimenti al nostro modo di difendere? Fa molto piacere. Ma il merito è di tutto, non solo dei difensori. Così come l’attacco non lo fanno solo gli attaccanti» dice Bonucci. «Noi dobbiamo migliorare nei dettagli, e i nostri dettagli ora sono quelli di saper attaccare e difendere bene. In Champions ci è venuto bene, in Serie A meno».

Bonucci infine ha parlato anche dell’ex compagno Paul Pogba, che potrebbe presto emulare il difensore ritornando in bianconero dopo una stagione non esaltante allo United, complice il travagliato rapporto con Mourinho.“Abbiamo tenuto un ottimo rapporto. Ci siamo incrociati prima, mi ha detto che gli fa emozione rientrare nel suo vecchio stadio. Gli auguro una buona partita, ma non di vincere…”. E di tornare alla Juve, glielo augurerebbe? “Io sono tornato. Ho avuto la fortuna di fare il percorso inverso rispetto allo scorso anno. Quello che farà da lui dipenderà da lui, non da me”.