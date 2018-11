Bonucci vs. Mou e i social insorgono: «Proprio tu fai la morale?» – FOTO

Non solo Mourinho: anche Bonucci, che aveva redarguito il portoghese dopo il gesto di ieri, nel mirino dei social

Del gesto di José Mourinho ieri al termine della partita di Champions League tra Juventus e Manchester United si è già detto probabilmente tutto o quasi: lo stesso allenatore portoghese ha ampiamente spiegato la propria provocazione nel post-gara ammettendo probabilmente di aver ecceduto, ma sottolineando come i fischi e gli insulti del pubblico bianconero per oltre novanta minuti fossero ben oltre il suo limite di tolleranza. Le storie tese tra l’ex tecnico interista e gli juventini sono ormai note, ma c’è anche un altro risvolto della medaglia che ieri a molti non è sfuggito: Mourinho, poco dopo aver irriso il pubblico di casa, è stato infatti immediatamente ripreso da Leonardo Bonucci, che lo ha raggiunto a bordocampo.

Secondo tanti tifosi (bianconeri e non) il fatto che però sia stato proprio il difensore bianconero, tornato alla Juve in estate dopo il clamoroso tradimento dello scorso anno per il Milan, a riprendere Mou è di per sé abbastanza ironico: moltissimi non hanno infatti dimenticato come fosse stato proprio Bonucci la scorsa stagione ad esultare con la maglia del Milan al gol contro la Juventus mostrando l’eloquente gesto che lo contraddistingue (“Sciacquatevi la bocca”) all’Allianz Stadium. Qualcuno così si chiede: perché Leonardo ha rimprovato Mourinho di aver fatto quello che lui stesso, da avversario, ha fatto non molti mesi fa?

#Bonucci a difesa del tifo che aveva rinnegato fa un po' ridere… 🙂

ps: tutti scandalizzati da #Mourinho , ma ci sta, ognuno la vede a modo suo, ma perché nessuno ricorda le orecchie di #Bettega a #Bologna? — Manuel Minguzzi (@manuel_minguzzi) November 8, 2018

#Bonucci spiegaci la differenza!

Con la maglia del #Milan e dopo un passato in bianconero, insulta i suoi vecchi tifosi e #Mourinho non può reagire allo stesso modo contro tifosi che non lo hanno mai amato? #JuveMUFC #8novembre pic.twitter.com/2Aw3GvKQbG — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) November 8, 2018

CLAMOROSO: Ecco cosa ha detto #Bonucci a #Mourinho a fine partita⬇

"Jose, non dar retta a questi pecoroni! Pensa che io sono andato al Milan a fare il capitano, gli ho fatto gol con tanto di esultanza, e mi hanno riaccettato senza problemi!"

Mou:"Che schifo…" pic.twitter.com/FDidvvjlAB — M.delgiudice (@delgimar73) November 8, 2018

Non puoi fare quei gesti davanti ai nostri tifosi, disse @bonucci_leo19 a #Mourinho dimenticandosi quanto fatto qualche mese prima. Incoerenza pic.twitter.com/xVrHmbEOks — Matteo Migliore (@MiglioreMatteo) November 8, 2018

Gli anti juventini ridono del gesto fatto da #Mourinho a fine partita, non capendo che la parte più divertente è Bonucci che si avvicina per fargli la morale.#JuveMUFC #JuveManUtd #JuventusManchesterUnited — sano e SALVO (@savebullscaruso) November 8, 2018