Bordeaux, Petkovic esonerato: fatale la sconfitta contro il Reims

Finita l’avventura di Vladimir Petkovic sulla panchina del Bordeaux: fatale la brutta sconfitta contro il Reims

Vladimir Petkovic esonerato dal Bordeaux. L’ex allenatore della Lazio, famoso in biancoceleste per la Coppa Italia del 2013 vinta contro la Roma, è stato sollevato dall’incarico. La sua avventura in Francia era iniziata lo scorso luglio dopo aver lasciato la nazionale Svizzera. Via dal club francese che dopo 23 giornate occupa il penultimo posto della classifica della Ligue 1.

La decisione è arrivata dopo il 5-0 rimediato contro il Reims. In pole ci sarebbe Joao Sacramento, ex assistente di José Mourinho. Ma occhio anche a Rudi Garcia e Lucien Favre.