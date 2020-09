Borja Valero: «Fiorentina? È stato facile. Inter partita speciale»

Borja Valero ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino.

FIORENTINA – «La scelta di tornare a Firenze per me era facile. Magari era più semplice scegliere un contratto più lungo con uno stipendio più alto, ma per me in questo momento era più facile scegliere la Fiorentina. Anche per la mia famiglia. Voglio dimostrare di poter ancora dare tanto al calcio. E mi allenerò bene ogni giorno per riuscirci. Vedremo piano piano come andrà, partita dopo partita. La Fiorentina è un bel mix, con gente di esperienza che può insegnare ai giovani sia dentro che fuori dal campo».

INTER – «Sicuramente sarà una partita speciale. Quando sono andato via da Firenze, ho affrontato subito la Fiorentina, ora sono tornato e affronto subito l’Inter. Sarà una partita speciale, sono stato molto bene a Milano ed ho tanti amici, ma noi sicuramente abbiamo voglia di fare bene».