Borriello dice addio alla Spal: è ufficiale

Marco Borriello ufficializza il suo addio alla Spal: il giocatore lascia il club di Ferrara dopo un solo anno

L’attaccante Marco Borriello, tramite il proprio profilo Instagram, ha comunicato di aver risolto il contratto che lo legava alla Spal fino alla prossima stagione. Questo il messaggio lasciato dal giocare: «Volevo comunicare che quest’oggi ho risolto in modo consesuale il contratto che mi legava alla SPAL. Ci tenevo a ringraziare in modo particolare la città di Ferrara per l’accoglienza e l’ospitalità che mi hanno riservato. Avrei voluto dare di più, però alcune incomprensioni, unite al mio maledetto infortunio hanno compromesso questa stagione sportiva. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima sfida. Un abbraccio».