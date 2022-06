Borussia Dortmund, accordo con l’Ajax per Haller: le cifre

Il Borussia Dortmund ha trovato l’accordo con l’Ajax per Haller. Sarà l’attaccante ivoriano l’erede di Haaland

Dopo Adeyemi, il Borussia Dortmund è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato in attacco. Come riportato dal Telegraaf, infatti, il club giallonero avrebbe trovato l’accordo con l’Ajax per Sebastien Haller.

Tedeschi e olandesi avrebbero chiuso per una cifra intorno ai 31 milioni di base fissa più 4 milioni di bonus, mentre l’ivoriano firmerà un contratto di 4 anni. Sarà così l’ex West Ham l’erede di Haaland.