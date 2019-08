Borussia Dortmund, Brandt guida la rimonta a Colonia

Il Borussia Dortmund ha vinto 3-1 a Colonia, trascinato da un grande Julian Brandt. L’ingresso del tedesco ha cambiato la gara

Julian Brandt è uno dei principali acquisti del Borussia Dortmund. Il talento tedesco, nella mezzora che ha giocato a Colonia, ha fatto la differenza, entrando nel vivo della manovra offensiva: 35 passaggi e 2 passaggi chiave, con un ruolo importante nell’azione che ha portato al gol di Hakimi.

Entrato al posto di Weigl, Brandt si è mosso su tutta la trequarti: in particolare, ricopriva il mezzo spazio sinistro, si faceva trovare tra le linee per poi rifinire. Come si vede nella slide sopra, saltuariamente si formava un centrocampo a 3 con lui e Reus mezzali, mentre Witsel era il vertice basso.